Депутат предложил ввести сбор с россиян, выезжающих отдыхать за рубеж

"Целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха могло бы стать введение целевого выездного сбора для отправляющихся на иностранные курорты", — говорится в обращении депутата.

Доходы от этого сбора Петров предлагает направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России.

"Размер сбора должен определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрел путевку, но не должен превышать максимальной отметки 100 руб. за сутки пребывания", — отмечает парламентарий.

Петров считает, что предлагаемая им инициатива о введении выездного сбора "будет способствовать поддержке отечественной экономики, защищать интересы потребителей и поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников", пишет polit.ru.