Депутат Савченко рассказала о своей работе в службе "секс по телефону"

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в начале 2000-х годов работала в службе "секс по телефону", рассказала она изданию "Главком".
По ее словам, на эту работу она устроилась в 21 год — то есть в 2002 или первой половине 2003 года.
"Мы с подругой искали работу, увидели объявление в газете: "Девушка, с приятным голосом, с умением разговаривать на любые темы". Я не знала, что это. Приехала туда, мне дали какой-то бульварный роман, сказали прочитать на микрофон сексуальную сцену... Я себе сказала: "Ты актриса, ты это прочтешь". Прочитала. Зарплата в то время была шикарной 100 долларов", — вспоминала Савченко.
Она также рассказала о мечте когда-нибудь купить небольшой самолет, чтобы на нем летать. Пока же, по словам депутата, у нее не хватает денег даже на мотоцикл.
"Я хочу купить мотоцикл. Если не самолет, то мотоцикл. Но это тоже очень дорого. Если у меня появляются какие-то "деньги в политике", то они идут на работу", — пояснила Савченко, пишет polit.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.