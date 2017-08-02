Депутат Савченко рассказала о своей работе в службе "секс по телефону"

По ее словам, на эту работу она устроилась в 21 год — то есть в 2002 или первой половине 2003 года.

"Мы с подругой искали работу, увидели объявление в газете: "Девушка, с приятным голосом, с умением разговаривать на любые темы". Я не знала, что это. Приехала туда, мне дали какой-то бульварный роман, сказали прочитать на микрофон сексуальную сцену... Я себе сказала: "Ты актриса, ты это прочтешь". Прочитала. Зарплата в то время была шикарной 100 долларов", — вспоминала Савченко.

Она также рассказала о мечте когда-нибудь купить небольшой самолет, чтобы на нем летать. Пока же, по словам депутата, у нее не хватает денег даже на мотоцикл.

"Я хочу купить мотоцикл. Если не самолет, то мотоцикл. Но это тоже очень дорого. Если у меня появляются какие-то "деньги в политике", то они идут на работу", — пояснила Савченко, пишет polit.ru.