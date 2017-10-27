Депутатам Госдумы сократят зарплату

Ранее президент РФ Владимир Путин на год продлил действие указа о сокращении на 10% зарплаты главы государства, премьера, генпрокурора, главы Следственного комитета, служащих Счетной палаты. Аналогичное решение на протяжении нескольких лет принимали и депутаты.

"Это можно как состоявшееся решение считать… так как депутаты приравнены к статусу министров, принимаемое решение для них автоматически становится и для нас", — сказала Савастьянова.

Она добавила, что депутаты не могут не поддержать такое решение. Окончательно вопрос будет утвержден при принятии бюджета на 2018-2020 годы, пишет bfm.ru.