Депутатам Госдумы сократят зарплату

Сегодня, 12:30.
Экономика

Решение продлить сокращение зарплат депутатов на 10% можно считать состоявшимся, заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, сообщает РИА Новости.

Госдума.
Госдума. Фото: altapress.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин на год продлил действие указа о сокращении на 10% зарплаты главы государства, премьера, генпрокурора, главы Следственного комитета, служащих Счетной палаты. Аналогичное решение на протяжении нескольких лет принимали и депутаты.

"Это можно как состоявшееся решение считать… так как депутаты приравнены к статусу министров, принимаемое решение для них автоматически становится и для нас", — сказала Савастьянова.

Она добавила, что депутаты не могут не поддержать такое решение. Окончательно вопрос будет утвержден при принятии бюджета на 2018-2020 годы, пишет bfm.ru.

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