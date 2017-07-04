Депутатам Госдумы увеличили расходы на транспорт до 830 тысяч рублей

В региональных командировках депутаты Госдумы смогут трать на транспорт до 8300 тысяч рублей в год. Раньше сумма транспортных расходов составляла приблизительно 300 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в думском аппарате.
Обычно в бюджете Госдумы на транспортные расходы закладывалось 100 млн руб. Деньги на эти депутаты тратили неравномерно: кто-то не пользовался средствами, а кто-то мог потратить миллиард.
Кроме того, сама схема оплаты служебного транспорта не устраивала парламентариев: в поездке в регион местная администрация обязана предоставить депутатам автомобиль. Счет за использование служебной машины выставляется нижней палате.
С начала года средства на транспортные расходы после жалоб депутатов на недостаток средств увеличили, перебросив расходы из бюджета на на экспертно-аналитическую работу. Источник РБК отметил, что эти средства за полгода не успевали потратить, и чтобы они не провали - их направили на транспорт.
По данным издания, за полгода 2017-го 12 неназванных депутатов уже успели потратить в поездках по региону 300 тысяч рублей. Представители аппарата Думы отметили, что затраты на транспорт зависят от региона, класса автомобиля и класса депутата. Как правило, по словам источника, рядовым депутатам выдают машину попроще.
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