Депутатам Госдумы запретили приносить мобильные телефоны на заседание с участием главы ФСБ

В нем примет участие директор ФСБ Александр Бортников.

О запрете членам нижней палаты парламента напомнил ее спикер Вячеслав Володин. "Напоминаю, что на предстоящем 23 июня заседании принято решение о рассмотрении первого вопроса в закрытом режиме. В соответствии со статьёй 37 Регламента Госдумы, категорически запрещается проносить на закрытое заседание и использовать в ходе закрытого заседания мобильные и иные средства связи, средства звукозаписи и обработки информации", — заявил Володин депутатам в ходе заседания Госдумы в среду.

Пленарное заседание будет посвящено обеспечению информационной безопасности, пишет znak.com.