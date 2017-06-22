Депутатам Госдумы запретили приносить мобильные телефоны на заседание с участием главы ФСБ

Депутатам Госдумы РФ категорически нельзя проносить с собой в зал мобильные телефоны и средства звукозаписи на заседание 23 июня, пишет РИА Новости.
В нем примет участие директор ФСБ Александр Бортников.
О запрете членам нижней палаты парламента напомнил ее спикер Вячеслав Володин. "Напоминаю, что на предстоящем 23 июня заседании принято решение о рассмотрении первого вопроса в закрытом режиме. В соответствии со статьёй 37 Регламента Госдумы, категорически запрещается проносить на закрытое заседание и использовать в ходе закрытого заседания мобильные и иные средства связи, средства звукозаписи и обработки информации", — заявил Володин депутатам в ходе заседания Госдумы в среду.
Пленарное заседание будет посвящено обеспечению информационной безопасности, пишет znak.com.
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