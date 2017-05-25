Депутаты "Единой России" организуют для школьников музейные экскурсии

Мы предлагаем депутатам инициировать в каждом городе и районе края тематические экскурсии в муниципальные музеи для учащихся школ, воспитанников интернатов, детей с ограниченными возможностями. Особое внимание прошу уделить краеведческим музеям, которые имеются практически во всех муниципальных образованиях региона. В год 80-летия Алтайского края это станет весомым вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Школьники смогут приобщиться к истории родного села, района, города, края.