Депутаты "Единой России" организуют для школьников музейные экскурсии

Координатор партийного проекта "Историческая память", член фракции "Единая Россия" в АКЗС Александр Демин предложил коллегам-депутатам принять участие в патриотической акции "Мой край" и организовать для школьников своих округов экскурсии в музеи. Инициатива прозвучала на заседании фракции "Единая Россия" в АКЗС 24 мая.
Александр Демин.,
координатор партийного проекта "Историческая память", член фракции "Единая Россия" в АКЗС:
Мы предлагаем депутатам инициировать в каждом городе и районе края тематические экскурсии в муниципальные музеи для учащихся школ, воспитанников интернатов, детей с ограниченными возможностями. Особое внимание прошу уделить краеведческим музеям, которые имеются практически во всех муниципальных образованиях региона. В год 80-летия Алтайского края это станет весомым вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Школьники смогут приобщиться к истории родного села, района, города, края.
Депутаты фракции "Единая Россия" поддержали эту инициативу и высказали ряд предложений по организации экскурсий. Руководитель фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Приб поручил депутатам в течение месяца провести подобные мероприятия во всех районах и городах, входящих в их избирательные округа.
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