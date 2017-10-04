Депутаты Госдумы могут вскоре начать читать молитвы перед заседаниями

В Государственной Думе РФ может быть введен ритуал совместного чтения молитв. Вопрос об общей парламентской хвале Господу до и после заседания рабочих групп будет обсуждаться. Такое изменение может быть внесено в регламент ГД.
Практику совместного чтения молитв уже ввели в рамках межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей. В начале и по итогам заседания его участники хором молятся Богу, пишет "Российская газета".
Главу комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгу Савастьянову спросили, возможно ли внесение в думский регламент изменений по этому поводу.
Она пояснила, что раньше таких вопросов не возникало. Но "есть предмет для раздумий", сказала глава комитета, которую цитирует РИА Новости.
Савастьянова уточнила, что поговорит на эту тему с членами комитета, чтобы понять, " есть ли здесь предмет для обсуждения".
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