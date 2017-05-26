Депутаты Госдумы потребовали проверить рост премий в "Газпроме" и "Роснефти"

Издание отмечает, что депутатов возмутила публикация СМИ о росте вознаграждений членам правления "Роснефти" и "Газпрома". Речь идет о том, что ранее совет директоров "Газпрома" предложил акционерам на годовом собрании одобрить вознаграждения членам совета за июль 2016 года — июнь 2017 года в размере 245,4 млн рублей — это на 23% больше прошлогодних выплат. По данным газеты "Ведомости", "Роснефть" выплатила членам правления за первый квартал 1,45 млрд рублей премий.

"Что за успехи продемонстрировала компания, чтобы так стимулировать своих топ-менеджеров?" — сказал Куринный. Депутат также выразил надежду на то, что остальные фракции поддержат это обращение. Запрос депутатов рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 26 мая.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал неуместным сравнение премий топ-менеджеров квартал к кварталу, так как в первом квартале 2016 года им не выплачивались премии "за особые заслуги", пишет "Росбалт".