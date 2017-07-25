Депутаты Госдумы предложили значительно расширить понятие взятки

Проектом закона предлагается считать взяткой любые услуги, даже те, которые нельзя оценить материально. Кроме того, по словам Выборного, взяткой должно считаться предоставление неправомерного преимущества. Депутат также предложил ввести уголовную ответственность за подкуп третейского судьи, в том числе — иностранного.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект подготовлен по рекомендациям Группы государств по борьбе с коррупцией, пишет bfm.ru.

Факт

Сейчас под взяткой понимаются деньги, ценные бумаги, имущество или услуги имущественного характера, а также передача имущественных прав.