Депутаты Госдумы проголосовали на выборах в Барнауле

Наталья Кувшинова посетила избирательный участок, расположенный в барнаульском лицее №129. Она отметила, что на муниципальных выборах, как ни на каких других, важен каждый голос. Именно поэтому она, находясь в Барнауле на региональной неделе, пришла на избирательный участок.

"Сегодня у нас проходят самые масштабные выборы в стране — в целом по краю замещаются более 6000 муниципальных мандатов. По сути, сегодня формируется вся система органов местного самоуправления региона, и принять участие в этом процессе — долг каждого ответственного гражданина, — считает Наталья Кувшинова.

— Я очень рада, что выборы совпали с нашей региональной неделей. Буквально завтра уезжаю в Москву. Но сегодня выбрала время посетить избирательный участок и отдать свой голос за самых достойных, на мой взгляд, кандидатов".

Другой депутат Госдумы Даниил Бессарабов проголосовал на участке, расположенном в "Гимназии №42".

"Сегодня мы на ближайшие пять лет закладываем серьезную основу развития нашего города. Как депутат Государственной Думы я возлагаю большие надежды на будущую команду городского парламента в части совместной эффективной работы депутатов всех уровней на благо нашего родного Барнаула", — подчеркнул Бессарабов.