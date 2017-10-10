Депутаты Госдумы решили съездить в КНДР

Депутаты Госдумы от всех фракций планируют посетить КНДР в начале ноября, сообщил РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.
Повестка предстоящего визита еще не утверждена.
Делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР 2-6 октября посещала Пхеньян. Делегация была принята на высоком уровне. Народные избранники обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества.
10 октября в КНДР отмечается день создания Трудовой партии Кореи. Этот день является государственным праздником КНДР — Днём основания Трудовой партии Кореи (1945 год).
25 сентября министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил войну Северной Корее. По словам дипломата, Пхеньян получил право сбивать американские стратегические бомбардировщики, "даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны". Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала подобные заявления абсурдными, уточнив, что Вашингтон не находится в состоянии войны, пишет Lenta.ru.
3 сентября этого года КНДР провела шестое в своей истории ядерное испытание. По утверждению северокорейских властей, была взорвана водородная бомба, которую можно установить в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету.
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