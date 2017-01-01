Депутаты Госдумы смягчили условия наказания для матерей с детьми

Законом предлагается предоставить суду возможность отсрочить отбывание наказания для матерей с детьми не только на стадии исполнения приговора, но и на стадии его вынесения.

На отсрочку не смогут рассчитывать осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, а также лица, которым назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, сопряженные с осуществлением террористической деятельности, пишет "Росбалт".