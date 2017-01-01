Депутаты хотят перенести срок оптимизации сельских школ в Алтайском крае

На встрече с единороссами 21 февраля министр сказал, что оптимизация должна повысить качество образования, а экономия средств не является приоритетом. По его словам, школы в новом формате должны давать равный уровень образования на всей территории региона, а малокомплектные школы зачастую не могут этого обеспечить.

Также, сообщает пресс-служба фракции, Жидких в числе преимуществ объединения назвал тот факт, что после оптимизации учителя малокомплектных школ смогут сосредоточиться на преподавании профильных предметов, а ученики — использовать современное лабораторное оборудование и компьютерные классы базовой школы.

Однако единороссы настаивали на том, что процесс объединения недостаточно проработан. Депутаты приводили примеры объединения школ в Заринском, Локтевском, Солонешенском районах, которые находятся на расстоянии 70-130 км друг от друга.

Депутаты также обратили внимание на то, что разъяснительная работа в селах не проведена должны образом — в ряде случаев полного объема информации нет даже у глав поселений.

Какое число школ подвергнется реорганизации, Жидких не сообщил. Как рассказала altapress.ru Татьяна Ильюченко, председатель комитета АКЗС по социальной политике, процесс затронет практически все районы края. По ее словам, ни одна школа закрыта не будет, а решение о том, какие учреждения объединятся и какие станут базовыми, примут на уровне муниципалитета.

Сергей Писарев выступил с предложением создать рабочую группу с участием депутатов, а Андрей Осипов предложил перенести срок оптимизации минимум на год, до 1 июля 2018 года. Фракция поддержала это предложение.

Сергей Приб, руководитель фракции "Единая Россия", подчеркнул, что укрупнение школ – резонансный и не достаточно проработанный вопрос.

Сергей Приб,

руководитель фракции "Единая Россия":

Территории начинают самостоятельно централизовать функционал школ по непонятному сценарию. Необходимо отработать логику объединения с точки зрения целесообразности, рассмотреть возможность реализации пилотного проекта на одной из территорий, провести широкую, протяженную во времени разъяснительную кампанию среди населения. Школа – это центр жизни села, и мы считаем, что такой серьезный вопрос не может решаться в спешке.

Добавим, что ранее о волнениях в селах из-за оптимизации, объединения школ на своей странице в Фейсбуке рассказывал депутат АКЗС от "Справедливой России" Владислав Вакаев. Он сообщил, что ему поступил сигнал из Кулундинского района, где "принимаются однотипные решения о рекомендации превращения сельских школ в филиалы". В итоге из более чем 20 самостоятельных школ в районе, по его данным, планируют оставить шесть-семь. Кроме того, написал Вакаев, озвучены планы по закрытию школы № 4 в Кулунде и школы в с. Новопетровка.

По словам Вакаева, главное, из-за чего переживают жители сел, где школы хотят преобразовать в филиалы, — страх, что филиал могут потом и вовсе закрыть. Сделать это с правовой точки зрения проще. По данным справедливоросса, в зоне риска находятся школы с числом обучающихся менее 400 человек.

Напомним, что процесс оптимизации образовательных учреждений идет в крае уже несколько лет. С наступлением кризиса он стал значительно интенсивнее. Так, в 2015 году закрыли три школы, еще 13 присоединились к тем, что крупнее. 26 детсадов стали подразделениями школ.

О том, какую экономию дает этот процесс, в 2015 году рассказывала тогда еще глава администрации Ключесвкого района Надежда Капура (сейчас зампред председателя правительства) на примере своего района: в пяти образовательных учреждениях провели реорганизацию — детсады присоединили к школе, а кроме того создали два филиала на базе четырех школ, объединив их в одно юрлицо. Это снизило расходы в системе образования района почти в два раза — с 43 млн до 16 млн рублей.

В прошлом году в Алейском районе из 14 детсадов (самостоятельных юрлиц) остался только один с филиалами: восемь садов объединили, три присоединили к школам, один ликвидировали. Это позволило сэкономить 1,8 млн рублей.

Кроме того, с 2011 года в крае реорганизовали 41 учреждение профессионального образования: восемь ликвидировали, 26 объединили, семь — слили.