Депутаты обсудили с главой ФСБ возможную блокировку зарубежных СМИ в России

Ранее временный комитет Совета Федерации борьбе с иностранным вмешательством обсуждал возможность контроля над иностранными СМИ, выходящими на русском языке. В частности, предлагалось обязать такие СМИ отчитываться о своем финансировании и следовать в материалах нормам российского законодательства, пишет polit.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, "конечно, подобные инициативы подлежат самой серьезной проработке по линии всех ведомств. Пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно" (цитата по ТАСС).