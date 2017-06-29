Депутаты обсудили с главой ФСБ возможную блокировку зарубежных СМИ в России

Возможность блокировки иностранных русскоязычных СМИ обсуждалась на закрытом заседании Государственной Думы с участием директора ФСБ Александра Бортникова, сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на главу комитета Госдумы по СМИ Леонида Левина.
Ранее временный комитет Совета Федерации борьбе с иностранным вмешательством обсуждал возможность контроля над иностранными СМИ, выходящими на русском языке. В частности, предлагалось обязать такие СМИ отчитываться о своем финансировании и следовать в материалах нормам российского законодательства, пишет polit.ru.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, "конечно, подобные инициативы подлежат самой серьезной проработке по линии всех ведомств. Пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно" (цитата по ТАСС).
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