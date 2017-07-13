Депутаты отклонили законопроект о передаче санкционки малоимущим

В нижней палате парламента аргументировали это тем, что такие действия противоречат российскому законодательству, пишут "Известия".

Документ год назад внес сенатор Антон Беляков. Он предлагал вместо уничтожения европейских продуктов надлежащего качества, попавших под эмбарго, отдавать их на социально значимые нужды. По мнению сенатора, уничтожение продуктов при росте числа бедных и падении реальных доходов является неоправданным решением.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что идею Белякова поддержали лишь 18% депутатов от партий ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия".

В комитете по экономической политике Госдумы отметили, что данная мера не согласуется с законами "О специальных экономических мерах" и "О таможенном регулировании в РФ". Народные избранники выразили опасение, что реализация данного законопроекта спровоцирует всплеск нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров, пишет znak.ru.