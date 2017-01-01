Депутаты предлагают убрать алкоголь с магазинных прилавков

В Госдуме предложили продавать алкоголь в строго отведенных местах по аналогии с табачными изделиями.
С такой инициативой выступил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Леонид Огуль, сообщает "Интерфакс".
"Мы должны добиться, чтоб алкогольная продукция продавалась отдельно от продуктов, и тем самым мы сохраним общество от страшной беды, когда люди спиваются. Наша задача — оградить от этой пагубной привычки наше подрастающее поколение", — сказал Огуль. Он отметил, что это предложение вошло в число рекомендаций правительству РФ, подготовленных по итогам заседания "круглого стола" при комитете по охране здоровья на тему роста смертности от употребления алкоголя.
"Кричащая реклама и проводимые акции привлекают внимание уже на входе в магазины, это видят дети, проходящие с родителями мимо ярких полок с бутылками", — сказал депутат.
Он предложил отделить отделы с алкоголем, как это уже сделано с табачной продукцией, либо перенести продажу спиртосодержащей продукции в специальные алкомаркеты, пишет bfm.ru.
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