Депутаты усилят контроль над продажей госимущества

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Сегодня, 10:42.
Политика

Краевые депутаты утвердили закон, согласно которому утверждать прогнозный план приватизации будет правительство края, а не Алтайское краевое Заксобрание (АКЗС), как прежде. Однако региональные законодатели между первым и вторым чтением законопроекта добились максимального контроля над процессом продажи госимущества, по сути, даже большего, чем раньше.

6 октября прошла первая сессия нового состава АКЗС.
6 октября прошла первая сессия нового состава АКЗС. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

Согласно новому закону, формировать прогнозный план, корректировать его, определять условия реализации будет правительство. Однако депутаты краевого парламента исключены из процесса не будут. До 1 августа им будут направлять проект прогнозного плана для внесения замечаний и предложений. Об изменениях в плане их также будут информировать. Кроме того, до 1 мая правительство будет направлять в АКЗС отчет о реализации госимущества. Депутаты будут одобрять или отвергать его своим постановлением.

Добавим, фракция "Справедливая Россия" вносила поправку, суть которой сводилась к тому, чтобы сохранить прежний порядок и не лишать депутатов права утверждать прогнозный план. Однако ее не приняли. А председатель комитета по экономической политике Альберт Лунев подчеркнул, что, по его мнению, главное — не формальное право утверждать, а реальная возможность влиять на формирование плана.

Справка

В 2017 году в прогнозный план приватизации включены 57 объектов. Это и недвижимость, и акции предприятий. Опыт предыдущих лет показывает, что не все объекты, включенные в план, удается продать.

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