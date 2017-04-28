Депутаты усилят контроль над продажей госимущества

Согласно новому закону, формировать прогнозный план, корректировать его, определять условия реализации будет правительство. Однако депутаты краевого парламента исключены из процесса не будут. До 1 августа им будут направлять проект прогнозного плана для внесения замечаний и предложений. Об изменениях в плане их также будут информировать. Кроме того, до 1 мая правительство будет направлять в АКЗС отчет о реализации госимущества. Депутаты будут одобрять или отвергать его своим постановлением.

Добавим, фракция "Справедливая Россия" вносила поправку, суть которой сводилась к тому, чтобы сохранить прежний порядок и не лишать депутатов права утверждать прогнозный план. Однако ее не приняли. А председатель комитета по экономической политике Альберт Лунев подчеркнул, что, по его мнению, главное — не формальное право утверждать, а реальная возможность влиять на формирование плана.

Справка

В 2017 году в прогнозный план приватизации включены 57 объектов. Это и недвижимость, и акции предприятий. Опыт предыдущих лет показывает, что не все объекты, включенные в план, удается продать.