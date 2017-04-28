Депутаты усилят контроль над продажей госимущества

Краевые депутаты утвердили закон, согласно которому утверждать прогнозный план приватизации будет правительство края, а не Алтайское краевое Заксобрание (АКЗС), как прежде. Однако региональные законодатели между первым и вторым чтением законопроекта добились максимального контроля над процессом продажи госимущества, по сути, даже большего, чем раньше.
Согласно новому закону, формировать прогнозный план, корректировать его, определять условия реализации будет правительство. Однако депутаты краевого парламента исключены из процесса не будут. До 1 августа им будут направлять проект прогнозного плана для внесения замечаний и предложений. Об изменениях в плане их также будут информировать. Кроме того, до 1 мая правительство будет направлять в АКЗС отчет о реализации госимущества. Депутаты будут одобрять или отвергать его своим постановлением.
Добавим, фракция "Справедливая Россия" вносила поправку, суть которой сводилась к тому, чтобы сохранить прежний порядок и не лишать депутатов права утверждать прогнозный план. Однако ее не приняли. А председатель комитета по экономической политике Альберт Лунев подчеркнул, что, по его мнению, главное — не формальное право утверждать, а реальная возможность влиять на формирование плана.
Справка
В 2017 году в прогнозный план приватизации включены 57 объектов. Это и недвижимость, и акции предприятий. Опыт предыдущих лет показывает, что не все объекты, включенные в план, удается продать.
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