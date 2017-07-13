Депутаты в шоке от того, что "по ошибке" подняли себе зарплаты вдвое

"Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счетной палаты, что он денег не требует, он прошел комитет. А, оказывается, на сессии два депутата-единоросса внесли новую редакцию, никому об этом не сказали, никого не предупредили", — рассказал парламентарий.

По словам Глискова, большинство парламентариев думали, что голосуют за совсем другую инициативу. "Правда для многих вскрылась через неделю", — добавил он, отметив, что его коллеги в шоке от этой ситуации.

Все депутаты от ЛДПР призывают отменить законопроект, так как он был принят с нарушением регламента. "Мы отзываем свои голоса под этим законом и требуем созвать чрезвычайную сессию Законодательного Собрания... Не может быть речи ни о каком повышении зарплат депутатам пока не повышены в разы зарплаты учителей, врачей, библиотекарей", — говорится на сайте регионального отделения партии.

По данным прокуратуры Красноярского края, поправки в проект закона внесли в день сессии заксобрания. Новая редакция закона предполагает повышение зарплат вдвое всем госслужащим, в том числе губернатору, председателю правительства края, спикеру, главам Счетной палаты и крайизбиркома, уточняет телеканал, пишет Lenta.ru.

"Перед глазами был один текст, который до сих пор на сайте ЗС висит, как внесенный законопроект. Там одна строчка о том, что стаж госслужбы исчислять в соответствии с указом президента 2008 года. Там ничего про зарплату, ни одного слова. И вдруг бах — оказалось, что приняли какой-то другой текст. Мы пишем заявление о том, что надо созвать чрезвычайную сессию и провести переголосование, потому что мы были введены в заблуждение", — рассказывает депутат Заксобрания Александр Глисков.

Губернатор Виктор Толоконский оправдал повышение тем, что якобы таких зарплат уже нигде нет, и наши депутаты получают практически меньше всех в Сибири. Средняя цифра — около 120 тыс. руб.

Напомним, перед тем, как уйти на каникулы, депутаты Заксобрания единогласно проголосовали за закон, который повышает их зарплаты вдвое. Инициатором стала депутат от фракции "Единая Россия" Людмила Магомедова. Она мотивировала это тем, что зарплата не повышалась 11 лет, а нынешний уровень их ответственности гораздо выше того вознаграждения, которое они получают, сообщает trk7.ru.