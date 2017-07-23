20 деревенских приколов с российских просторов

Деревенская жизнь отличается от городской. В этой подборке собраны яркие моменты из жизни российской глубинки.

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