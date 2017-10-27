Деревенский видеоблогер рассказал, как прожить на 2500 рублей в месяц

Автор YouTube-канала "Деревенский блокнот" Андрей рассказал, как выживает в деревне всего на 2,5 тысячи рублей в месяц. "Жизнь в деревне обходится гораздо дешевле, чем жизнь в городе", — заявляет автор ролика. На постоянные вопросы о том, на какую минимальную сумму можно прожить в деревне, если вести достаточно скромный образ жизни, он отвечает: "2,5 тысячи рублей", пишет ura.ru.
700 рублей у Андрея уходит на оплату Интернета, по 100 рублей — на телефон и электричество. Никаких других затрат на коммунальные услуги у него нет, так как в деревне отсутствую газ, водопровод и канализация. Мужчина закупает на месяц несколько килограммов круп и макаронных изделий, а также различные овощи — ближе к весне, когда кончаются свои.
Деревенский видеоблогер покупает самые дешевые товары бытовой химии, осенью делает заготовки, иногда покупает мясо. Зачастую продукты ему дают соседи в обмен на какие-то мелкие услуги.
"Конечно, не каждому подойдет такой достаточно скромный образ жизни, — заключил сельский житель. — Для кого-то ближе город с его движухами, с его возможностями. Но за все надо платить. Вы знаете, в деревне за те годы, что я прожил здесь, я ни разу не услышал всерьез произнесенных слов "стресс" или "нервный срыв". Деревенские жители не знают этих слов и не используют их в своей жизни".
Ролик набрал на YouTube более 400 тысяч просмотров.
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