Деревенский видеоблогер рассказал, как прожить на 2500 рублей в месяц

700 рублей у Андрея уходит на оплату Интернета, по 100 рублей — на телефон и электричество. Никаких других затрат на коммунальные услуги у него нет, так как в деревне отсутствую газ, водопровод и канализация. Мужчина закупает на месяц несколько килограммов круп и макаронных изделий, а также различные овощи — ближе к весне, когда кончаются свои.

Деревенский видеоблогер покупает самые дешевые товары бытовой химии, осенью делает заготовки, иногда покупает мясо. Зачастую продукты ему дают соседи в обмен на какие-то мелкие услуги.

"Конечно, не каждому подойдет такой достаточно скромный образ жизни, — заключил сельский житель. — Для кого-то ближе город с его движухами, с его возможностями. Но за все надо платить. Вы знаете, в деревне за те годы, что я прожил здесь, я ни разу не услышал всерьез произнесенных слов "стресс" или "нервный срыв". Деревенские жители не знают этих слов и не используют их в своей жизни".

Ролик набрал на YouTube более 400 тысяч просмотров.