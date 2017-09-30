"Дерзко, утопично": эсерка Оксана Молодых претендует на пост председателя барнаульской Думы

Сегодня, 11:44.
Политика

Депутат от "Справедливой России" Оксана Молодых предложила свою кандидатуру на пост председателя барнаульской городской Думы (БГД). Соответствующее заявление 29 сентября она отправила в оргкомитет по подготовке первого заседания Думы 7-го созыва. Об этом Молодых сообщила на своей странице в Facеbook. 

Сессия Барнаульской городской Думы.
Сессия Барнаульской городской Думы. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Оксана Молодых,
депутат барнаульской городской Думы:

Дерзко, пока что утопично, но полезно для всех участников политического пространства города. Основные программные тезисы озвучу на заседании БГД 6 октября.

Основным претендентом на должность председателя Думы считается Галина Буевич, ректор алтайского института культуры. Именно её кандидатуру намерено выдвинуть руководство "Единой России". Учитывая, что у "ЕР" абсолютное большинство в местном парламенте, вопрос назначения можно считать решенным. 

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