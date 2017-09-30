"Дерзко, утопично": эсерка Оксана Молодых претендует на пост председателя барнаульской Думы

Депутат от "Справедливой России" Оксана Молодых предложила свою кандидатуру на пост председателя барнаульской городской Думы (БГД). Соответствующее заявление 29 сентября она отправила в оргкомитет по подготовке первого заседания Думы 7-го созыва. Об этом Молодых сообщила на своей странице в Facеbook.

Оксана Молодых,

депутат барнаульской городской Думы: Дерзко, пока что утопично, но полезно для всех участников политического пространства города. Основные программные тезисы озвучу на заседании БГД 6 октября. Основным претендентом на должность председателя Думы считается Галина Буевич, ректор алтайского института культуры. Именно её кандидатуру намерено выдвинуть руководство "Единой России". Учитывая, что у "ЕР" абсолютное большинство в местном парламенте, вопрос назначения можно считать решенным.