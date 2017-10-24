Миллионные долги: энергетики составили антирейтинг управляющих компаний Барнаула

Специалисты барнаульского филиала СГК составили десятку наиболее проблемных управляющих организаций краевой столицы. Главным критерием для отбора стал уровень задолженности за тепло и горячую воду, а также сумма просрочек. Лидерство традиционно держит за собой компания "Прогресс плюс". В антирейтинг также вошло одно ТСЖ.
В десятку самых злостных должников вошли:
- "Прогресс плюс" (долг 60,7 млн рублей, на обслуживании 33 дома);
- "Управляющая компания жилищного хозяйства Индустриального района г.Барнаула" (долг 36,8 млн рублей, на обслуживании 56 домов);
- "УК ЖЭУ-6 Октябрьского" (18,1 млн рублей, на обслуживании 28 домов);
- "Уют и согласие" (долг 17,1 млн рублей, на обслуживании 31 дом);
- "Старый Барнаул" (долг 11,8 млн рублей, на обслуживании 58 домов);
- "УК "Барнаул" (долг 8,5 млн рублей, на обслуживании 7 домов);
- "Индустриальная" (долг 6 млн рублей, на обслуживании 30 домов);
- "Уют и комфорт" (долг 5 млн рублей, на обслуживании 5 домов);
- "УК ЖЭУ-6 г.Барнаула" (долг 4,9 млн рублей, на обслуживании 22 дома);
- ТСЖ "Западный" (долг 4,3 млн рублей, на обслуживании 1 дом);
В СГК заявили, что замечают тенденцию по переходу части домов к другим организациям, более надежным и ответственным. Жители начинают понимать, что многие проблемы в их домах появляются и не устраняются именно по вине обслуживающей компании.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.