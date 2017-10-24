Миллионные долги: энергетики составили антирейтинг управляющих компаний Барнаула

В десятку самых злостных должников вошли:

"Прогресс плюс" (долг 60,7 млн рублей, на обслуживании 33 дома); "Управляющая компания жилищного хозяйства Индустриального района г.Барнаула" (долг 36,8 млн рублей, на обслуживании 56 домов); "УК ЖЭУ-6 Октябрьского" (18,1 млн рублей, на обслуживании 28 домов); "Уют и согласие" (долг 17,1 млн рублей, на обслуживании 31 дом); "Старый Барнаул" (долг 11,8 млн рублей, на обслуживании 58 домов); "УК "Барнаул" (долг 8,5 млн рублей, на обслуживании 7 домов); "Индустриальная" (долг 6 млн рублей, на обслуживании 30 домов); "Уют и комфорт" (долг 5 млн рублей, на обслуживании 5 домов); "УК ЖЭУ-6 г.Барнаула" (долг 4,9 млн рублей, на обслуживании 22 дома); ТСЖ "Западный" (долг 4,3 млн рублей, на обслуживании 1 дом);

В СГК заявили, что замечают тенденцию по переходу части домов к другим организациям, более надежным и ответственным. Жители начинают понимать, что многие проблемы в их домах появляются и не устраняются именно по вине обслуживающей компании.