Детей Оксаны Ткаченко, которую суд отправил в колонию почти на 7 лет, отдадут бабушке

По словам Карлина, сразу после вынесения приговора он поручил уполномоченному по правам ребенка Ольге Казанцевой взять ситуацию на особый контроль. В итоге детей решили передать на воспитание бабушке. За одного из детей ей уже назначили опекунское пособие.

Ранее бывший муж осужденной Владимир Ткаченко заявлял, что готов взять детей под свою опеку: родную дочь и пасынка Влада.

Напомним, что 11 мая Индустриальный суд Барнаула приговорил мать двоих детей Оксану Ткаченко к 6 годам и 8 месяца колонии за покушение на убийство бывшего мужа. По версии следствия, Ткаченко хотела поселиться в доме бывшего мужа вместе с детьми, но мужчина противился этому. Во время ссоры, бывшая жена выстрелила четыре раза в экс-супруга и скрылась. Однако сама осужденная говорит, что это была самооборона — женщина вступилась за сына, которого ударил отчим.