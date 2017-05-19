Детей Оксаны Ткаченко, которую суд отправил в колонию почти на 7 лет, отдадут бабушке

Детей жительницы Барнаула Оксаны Ткаченко, которую суд признал виновной в покушении на бывшего мужа, отдадут под опеку бабушке. Об этом на "Медиалоге" заявил губернатор Александр Карлин, передает "Катунь 24".
По словам Карлина, сразу после вынесения приговора он поручил уполномоченному по правам ребенка Ольге Казанцевой взять ситуацию на особый контроль. В итоге детей решили передать на воспитание бабушке. За одного из детей ей уже назначили опекунское пособие.
Ранее бывший муж осужденной Владимир Ткаченко заявлял, что готов взять детей под свою опеку: родную дочь и пасынка Влада.
Напомним, что 11 мая Индустриальный суд Барнаула приговорил мать двоих детей Оксану Ткаченко к 6 годам и 8 месяца колонии за покушение на убийство бывшего мужа. По версии следствия, Ткаченко хотела поселиться в доме бывшего мужа вместе с детьми, но мужчина противился этому. Во время ссоры, бывшая жена выстрелила четыре раза в экс-супруга и скрылась. Однако сама осужденная говорит, что это была самооборона — женщина вступилась за сына, которого ударил отчим.
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