"Дети-зомби": иркутский следственный комитет высказался об истреблении населения

Все то, что предлагают иркутский Следственный комитет, напоминает признаки шизофрении в достаточно тяжелой форме. Что говорит Следственный комитет Иркутской области? Что зарубежные страны, правительства этих стран ведут осознанную работу по уничтожению российского населения. То есть выходит, что все усилия Лаврова создать коалицию, установить отношения с Трампом, вернуть отношения с ЕС — это как раз мы сейчас пытаемся восстановить отношения с людьми, которые организуют уничтожение нашей молодежи через специальные нейролингвистические программы. Сейчас они пытаются как-то сгладить эффект от травли людей ядом, число жертв уже больше, чем число жертв в большинстве терактов, и пытаются как-то отвлечь внимание от себя идиотскими инициативами. Им бы неплохо, во-первых, в Иркутской области озаботиться другими проблемами. Например, проблемой абсолютно брошенных детей, у нас сегодня количество беспризорных детей больше, чем в военные годы. Можно было бы заводить дела на различные уличные синдикаты преступные, которые используют детей, преступления совершаются детьми все больше и больше. Об этом говорит Генеральная прокуратура. У нас за год на 20%, иногда на 30% по ряду регионов растет детская преступность, ведь не дети же втягивают детей в преступность, а взрослые. Но у нас попробуйте написать в СКР что-нибудь о настоящем преступлении, про какую-нибудь Кущевку, например. И мы с вами увидим абсолютное нежелание работать, абсолютное неумение работать. Поэтому мне очень стыдно за иркутский Следственный комитет, за уровень кадров, которые способны делать такие заявления. По большому счету правоохранительная система сама себя поедает. Она уже не занимается борьбой с преступностью, она занимается выслуживанием перед начальством, от которого они по большому счету зависят. Я очень сожалею, что я дожил до таких времен, когда следственный орган превращает сам себя в посмешище. Ранее мы были вынуждены рассматривать время от времени инициативы о психотропном оружии, о нейропрограммировании, набор наукообразных фраз, какие-то признаки мракобесия и психического бреда. И тем не менее такие инициативы вносились в Госдуму и даже доходили до комитете, поэтому и в федеральном центре хватает фантазеров, готовых ради показания своей лояльности на любую самую шизофреническую и идиотскую инициативу. Но я поздравляю иркутский комитет, они сегодня на первом месте в параде дураков по стране.