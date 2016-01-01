"Дети-зомби": иркутский следственный комитет высказался об истреблении населения

Иркутский Следственный комитет предлагает спасти детей от Интернета.
На сайте ведомства размещен текст, предупреждающий о том, что при помощи всемирной сети ведется планомерная работа по зомбированию российских детей и подростков.
Текст:
Современными идеологами и психиатрами иностранных разведок разработаны новые тактики уничтожения народонаселения посредством нейролингвистического программирования, применяемыми в глобальной сети Интернет. Эти методики применяются иностранными военными в подразделениях, подготавливающих террористов, диверсантов, киллеров. В последнее время в Российской Федерации фиксируются массовые случаи применения этой тактической, изощренной войны на наших детях. Важно знать моменты обработки детей специалистами этого смертоносного направления. Вот некоторые значимые признаки:
в сохраненных картинках ребенка появляются изображения из групп, отрицающие моральные ценности, к примеру, пропагандирующие вседозволенность, критикующие семью и школу, пропагандирующие курение, наркотики, нетрадиционные половые взаимоотношения, отрицающие религию, Бога, критикующие традиции и праздники, а также появление видео и картинок, настраивающих на атеизм, размещение и публикация стихотворений определенных поэтов, к примеру, Сергея Есенина и Бродского, афоризмов писателей книг мистической направленности и пропагандирующих суицид и эвтаназию. Из субкультурной моды, помимо одежды темных тонов, в символике используются определенные бренды, к примеру, кроссовки Nike, сигареты Marlboro или Winston.
Этой инициативой иркутский Следственный комитет пытается отвлечь внимание от истории с массовым отравлением контрафактным алкоголем, считает полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.
Геннадий Гудков,
сопредседатель партии "Альянс зеленых и социал-демократов":
Все то, что предлагают иркутский Следственный комитет, напоминает признаки шизофрении в достаточно тяжелой форме. Что говорит Следственный комитет Иркутской области? Что зарубежные страны, правительства этих стран ведут осознанную работу по уничтожению российского населения. То есть выходит, что все усилия Лаврова создать коалицию, установить отношения с Трампом, вернуть отношения с ЕС — это как раз мы сейчас пытаемся восстановить отношения с людьми, которые организуют уничтожение нашей молодежи через специальные нейролингвистические программы. Сейчас они пытаются как-то сгладить эффект от травли людей ядом, число жертв уже больше, чем число жертв в большинстве терактов, и пытаются как-то отвлечь внимание от себя идиотскими инициативами. Им бы неплохо, во-первых, в Иркутской области озаботиться другими проблемами. Например, проблемой абсолютно брошенных детей, у нас сегодня количество беспризорных детей больше, чем в военные годы. Можно было бы заводить дела на различные уличные синдикаты преступные, которые используют детей, преступления совершаются детьми все больше и больше. Об этом говорит Генеральная прокуратура. У нас за год на 20%, иногда на 30% по ряду регионов растет детская преступность, ведь не дети же втягивают детей в преступность, а взрослые. Но у нас попробуйте написать в СКР что-нибудь о настоящем преступлении, про какую-нибудь Кущевку, например. И мы с вами увидим абсолютное нежелание работать, абсолютное неумение работать. Поэтому мне очень стыдно за иркутский Следственный комитет, за уровень кадров, которые способны делать такие заявления. По большому счету правоохранительная система сама себя поедает. Она уже не занимается борьбой с преступностью, она занимается выслуживанием перед начальством, от которого они по большому счету зависят. Я очень сожалею, что я дожил до таких времен, когда следственный орган превращает сам себя в посмешище. Ранее мы были вынуждены рассматривать время от времени инициативы о психотропном оружии, о нейропрограммировании, набор наукообразных фраз, какие-то признаки мракобесия и психического бреда. И тем не менее такие инициативы вносились в Госдуму и даже доходили до комитете, поэтому и в федеральном центре хватает фантазеров, готовых ради показания своей лояльности на любую самую шизофреническую и идиотскую инициативу. Но я поздравляю иркутский комитет, они сегодня на первом месте в параде дураков по стране.
В тексте, размещенном на официальном сайте иркутского Следственного комитета содержится пометка, что он подготовлен по материалам региональной общественной организации "Спасение детей от киберпреступлений". Стоит отметить, что организация находится не в Иркутске, а в Рязани, пишет bfm.ru.
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