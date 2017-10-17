Директор алтайского детского дома приказывала воспитанникам бить других детей

По данным следствия, в период с января по февраль 2017 года директор приказала воспитанникам избить других подопечных в качестве кары за их проступки. Выполняя требования должностного лица, четверо несовершеннолетних в ее присутствии нанесли детям множественные удары, причинив тем самым физическую боль.

О вопиющих фактах наказания подростков в виде лечения в психдиспансере и насилия среди детей сообщало ИА Regnum. По данным агентства, директор устанавливала видеокамеры и прослушки по всему заведению, чтобы контролировать сотрудников, а детей за неповиновение и даже небольшие проступки отправляет детей в "психушку" или наркологию.

Подростки из этого учреждения публиковали видео с рассказами о том, как вступают в половую связь с малолетними воспитанницами детдома. Однако Надежда Капура, заместитель председателя правительства Алтайского края, заявила, что скандал вокруг центра помощи детям в Топчихе в большей степени надуман, а видеоролики были постановочными.

Новое уголовное дело соединили в одно производство с другим делом — по обвинению директора в совершении нескольких фактов присвоения и растраты вверенных ей денежных средств. По данным следствия, в 2016 году подозреваемая присвоила полученные ею в подотчет 138 тысяч рублей, израсходовав их на собственные нужды и предоставив в бухгалтерию подложные документы. Кроме того, ранее директор центра помощи детям фиктивно устроила знакомую в качестве заведующей медкабинетом, а полагающуюся ей зарплату получила сама на общую сумму не менее 25 тысяч рублей.

Также женщину подозревают в присвоении 350 тысяч рублей, которые она перечислила от имени учреждения на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы. 7 октября обвиняемую заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.