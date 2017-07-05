Детский обмудсмен Кузнецова надеется на пересмотр дела Оксаны Ткаченко

Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте, надеется на пересмотр резонансного дела жительницы Оксаны Ткаченко. Кузнецова считает, что это позволит женщине вернуться к своим детям, которые сейчас находятся под опекой бабушки. Об этом сообщает РАПСИ.
Перед этим глава Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал проверку законности процессуальных решений по этому делу.
Кузнецова заявила, что если по итогам проверки дело пересмотрят, то приговор Ткаченко могут смягчить или отменить. По словам Кузнецовой, даже смягчение приговора даст возможность просить об отсрочке приговора до того, как младшему ребенку исполнится 14 лет.
2 мая Оксану Ткаченко приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы по нескольким статьям. В том числе в покушении на убийство и ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. В 2015 году Ткаченко выстрелила из травматического пистолета "Оса" в экс-супруга Владимира Ткаченко. Как говорила женщина, она защищала своего сына от побоев.
В конце июня снизил срок заключения под стражей на 8 месяцев — до 6 лет.
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