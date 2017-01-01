Детский правозащитник призвала проверить популярную в соцсетях игру "Беги или умри"

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила руководителя ГИБДД России Виктора Нилова проверить игру "Беги или умри", пишет "Лента.ru"
Суть новой игры под названием "Беги или умри" состоит в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе к проезжающим машинам. По словам Анны Кузнецовой в опасную забаву вовлечены дети по всей стране. Родители и учителя обеспокоены.
"Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних", — говорится в заявлении омбудсмена.
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