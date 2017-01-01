Детский правозащитник призвала проверить популярную в соцсетях игру "Беги или умри"

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Вчера, 21:22.
Жизнь

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила руководителя ГИБДД России Виктора Нилова проверить игру "Беги или умри", пишет "Лента.ru"

Пешеход, дорога.
Пешеход, дорога. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Суть новой игры под названием "Беги или умри" состоит в том, чтобы перебежать дорогу как можно ближе к проезжающим машинам. По словам Анны Кузнецовой в опасную забаву вовлечены дети по всей стране. Родители и учителя обеспокоены.

"Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних", — говорится в заявлении омбудсмена.

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