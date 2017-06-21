Девочке из Рубцовска срочно нужна помощь на медицинское обследование

В два года Кристине Морозовой провели трансплантацию печени, донором стала мама девочки. Сейчас Кристина не может ходит в школу — она часто болеет и ей тяжело долго сидеть и ходить из-за васкулита. Девочка обучается на дому, иногда ходит в танцевальный класс на занятия.

После операции, Кристине необходимо регулярно приезжать на контрольные обследования в Москву. Пропускать их — очень опасно для здоровья. Следующее обследование должно быть в июне. Кристина принимала лекарственный препарат "Програф". Сейчас девочку переводят на отечественный аналог. Как отреагирует на него организм — неизвестно. Это можно понять только в ходе обследования в Москве.

В семье девочки трудное материальное положение. Денег хватает только на проживание и еду. Мама Кристины обратилась в фонд с просьбой помочь оплатить авиабилеты в Москву и обратно и проживание в гостинице. На данный момент осталось собрать 35 200 рублей.

Подробную информацию, как помочь Кристине, можно узнать на сайте благотворительного фонда помощи детям с заболеванием печени "Жизнь как чудо".