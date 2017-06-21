Девочке из Рубцовска срочно нужна помощь на медицинское обследование

Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" начал сбор средств на лечение 13-летней Кристины Морозовой из Рубцовска. Для обследования необходимо 70 000 рублей. На данный момент, на счёт перевели половину суммы.
В два года Кристине Морозовой провели трансплантацию печени, донором стала мама девочки. Сейчас Кристина не может ходит в школу — она часто болеет и ей тяжело долго сидеть и ходить из-за васкулита. Девочка обучается на дому, иногда ходит в танцевальный класс на занятия.
После операции, Кристине необходимо регулярно приезжать на контрольные обследования в Москву. Пропускать их — очень опасно для здоровья. Следующее обследование должно быть в июне. Кристина принимала лекарственный препарат "Програф". Сейчас девочку переводят на отечественный аналог. Как отреагирует на него организм — неизвестно. Это можно понять только в ходе обследования в Москве.
В семье девочки трудное материальное положение. Денег хватает только на проживание и еду. Мама Кристины обратилась в фонд с просьбой помочь оплатить авиабилеты в Москву и обратно и проживание в гостинице. На данный момент осталось собрать 35 200 рублей.
Подробную информацию, как помочь Кристине, можно узнать на сайте благотворительного фонда помощи детям с заболеванием печени "Жизнь как чудо".
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