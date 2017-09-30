Девушка-боксер грабила посетительниц ночного клуба в Барнауле

Девушка занималась боксом и была "завсегдатаем" одного из ночных клубов Барнаула. В заведении она присматривала будущих жертв.

У одной из потерпевших боксер забрала кошелек с деньгами, сотовый телефон, золотые украшения, кроссовки и угрозами насилия заставила снять с банковской карты все деньги - 52,77 тысяч рублей.

Еще у одной посетительницы клуба девушка похитила золотую цепь и серьги на сумму 7,1 тыс. рублей. Еще у одной потерпевшей она сорвала с шеи золотую цепь с кулоном общей стоимостью 11 тыс. рублей. Четвертую жертву она избила чем-то похожим на палку, причинив тяжкий вред здоровью.

На этом список преступлений девушки-боксера не исчерпвается. Находясь в гостях у своего знакомого, она тайно похитила принадлежащий его матери фотоаппарат Sony. А устроившись работать кассиром в одно из кафе Барнаула, после двух дней стажировки похитила из кассы более 14 тыс. рублей.