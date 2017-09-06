Девушка из Барнаула вдохновилась ситуацией из романа и соврала полиции о бомбе

В Барнауле будут судить несовершеннолетнюю девушку, которую обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Девушка вдохновилась ситуацией из романа и сообщила о минировании дома.
Как сообщает краевая прокуратура, 17-летняя обвиняемая, находясь дома одна, читала роман, в котором описывалось, как мужчина решил узнать, что у соседа находится дома. В этих целях он позвонил в полицию и сообщил о заминировании дома, полагая, что при эвакуации жильцов дома он сможет удовлетворить свой интерес.
Девушку это впечатлило, и она последовала описанному примеру. Позвонив в УМВД России по Барнаулу, она сообщила о минировании дома. Сотрудники полиции приехали на вызов, оцепили здание и эвакуировали жильцов.
Абонентский номер сотового телефона был зарегистрирован на мать обвиняемой, поэтому раскрыть преступление сотрудникам полиции не составило труда.
Девушка признала вину и раскаялась в содеянном. Меру наказания обвиняемой определит суд.
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