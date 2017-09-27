Девушка из Барнаула вышла в полуфинал всероссийского конкурса "Мисс офис 2017: Международный сезон"

Евгения Бакланова. Фото: из личного архива. Евгения Бакланова. Фото: из личного архива. Евгения Бакланова. Фото: из личного архива. Евгения Бакланова. Фото: из личного архива. Евгения Бакланова. Фото: из личного архива. Евгения Бакланова. Фото: из личного архива. Евгения Бакланова. Фото: из личного архива.

В августе Евгения стала победительницей отборочного этапа всероссийского конкурса "Мисс Офис 2017: Международный сезон " в Барнауле. Участие в кастинге могли принять офисные сотрудницы от 18 до 30 лет, должность и сфера деятельности роли не играли.

Испытание состояло из трех этапов: представление себя, дефиле и демонстрация талантов. Особенности и умения конкурсанток оценивали члены жюри, в составе которого были спонсоры и "Мисс Интернет 2016" София Попова. Примечательно, что на международный уровень конкурс вышел именно в этом году.

Согласно правилам конкурса, в следующем этапе, онлайн-голосовании, девушки поборются за выход в финал, который будет проводиться в Москве 1 декабря 2017 года.

Чем больше Евгения наберет голосов, тем с большей вероятностью она будет иметь возможность побороться за главный приз в финале - 1 миллион рублей. Часть приза девушка хочет потратить на благоустройство и развитие культурной и образовательной среды Барнаула.

Евгения Бакланова сочетает внешнюю красоту, ум и доброту. Сейчас ей 28 лет. Она с отличием окончила педагогический университет, стала автором учебников для технических вузов "Английский для начинающих" в трех частях, а также автором научных статей, публикуемых в русских и американских журналах. Евгения занимает должность HR-специалиста и по совместительству преподавателя английского языка в собственной школе @englishintrend . В свободное время поет в группе, дарит праздник и радость жителям города.

Онлайн-этап конкурса продлится до 15 октября 2017 года. Чтобы поддержать Евгению, необходимо раз в сутки нажимать кнопку "ГОЛОСОВАТЬ", размещенную на странице Конкурса под ее данными. Голос будет принят, если вы выберете еще двух понравившихся участниц и нажмете кнопку "ПОДТВЕРДИТЬ"