В Бийске девушка отсудила компенсацию за стрельбу на улице

Жительница Бийска, которая потеряла зрение из-за городского стрелка, через суд добилась компенсации в 400 тыс. рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.
В августе 2014 года, потерпевшая проходила мимо магазина в Бийске. В тот момент мужчина решил выстрелить из пневматического пистолета для проверки оружия. Пуля рикошетом попала девушке в глаз.
Бийчанка пыталась вернуть зрение на протяжении трех лет. У девушки отслоилась сетчатка и она лишилась глаза. Жительнице Бийска предстоит операция по протезированию, чтобы не потерять зрение и сохранить другой глаз. Сейчас она не может продолжать работать по специальности и вынуждена находиться на иждивении у родных.
Виновник происшествия отказался помогать девушке, поэтому она обратилась в прокуратуру. Исковое заявление с требованием компенсировать причиненный моральный вред направили в суд, его рассмотрели и удовлетворили. Суд взыскал в пользу девушки 400 тысяч рублей.
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