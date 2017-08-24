В Бийске девушка отсудила компенсацию за стрельбу на улице

В августе 2014 года, потерпевшая проходила мимо магазина в Бийске. В тот момент мужчина решил выстрелить из пневматического пистолета для проверки оружия. Пуля рикошетом попала девушке в глаз.

Бийчанка пыталась вернуть зрение на протяжении трех лет. У девушки отслоилась сетчатка и она лишилась глаза. Жительнице Бийска предстоит операция по протезированию, чтобы не потерять зрение и сохранить другой глаз. Сейчас она не может продолжать работать по специальности и вынуждена находиться на иждивении у родных.

Виновник происшествия отказался помогать девушке, поэтому она обратилась в прокуратуру. Исковое заявление с требованием компенсировать причиненный моральный вред направили в суд, его рассмотрели и удовлетворили. Суд взыскал в пользу девушки 400 тысяч рублей.