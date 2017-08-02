В тельняшках и беретах: подруги барнаульских десантников в День ВДВ

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Жизнь

2 августа на праздник ВДВ на площадь ветеранов по традиции пришли и подруги наших десантников. По традиции многие из них были в голубых беретах и тельняшках.

Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подруги барнаульских десантников в День ВДВ. 2 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
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