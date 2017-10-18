Девять человек госпитализировали после пожара в иркутском доме престарелых.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что пожар в доме престарелых произошел около 5:00.

"Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз", - сообщил газете "Ведомости" замначальника службы пожаротушения Иркутска Павел Белкин.

Причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь, пройденная огнем, составила 10 квадратных метров. Погибших нет.