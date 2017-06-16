Ди Каприо отдал следователям "Оскар"

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо передал следователям статуэтку кинопремии "Оскар", подаренную ему компанией Red Granite Pictures за съемки в фильме "Волк с Уолл-Стрит", сообщает Reuters.
Ранее эта награда принадлежала актеру Марлону Брандо. Статуэтка, предположительно, была украдена в начале 2000-х годов, когда Брандо был еще жив. В 2012 году Red Granite Pictures, выступавшая спонсором съемок "Волка с Уолл-Стрит", через посредников купила награду на аукционе за 600 тысяч долларов.
Минюст США, как пишет Deadline.com, ведет дело в отношении кинокомпании, подозревая ее в отмывании денег.
В частности, на съемки "Волка с Уолл-Стрит" компания привлекла 100 млн долларов из госфонда Малайзии.
Ранее Минюст добился ареста прав на фильм.
Согласно заявлению ведомства, Ди Каприо вернул следователям и другие предметы, которые были получены им от кинокомпании, пишет polit.ru.
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