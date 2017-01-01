Диакон РПЦ пообещал хулителям Путина "место у параши"

По словам Василика, критика президента является "хамовым грехом", а обсуждение жизни президента в СМИ и соцсетях "омерзительно".

"В своих истоках настоящая и реальная власть восходит к власти Отца. Образ Отца и его архетип является неотъемлемым для социального сознания. Кто хулит и "полощет" правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех", — пояснил он.

Василик сослался на примеры из римского права, где закон об оскорблении величия римлян позднее был перенесен на личность принцепса.

"Следует признать, что без закона о защите чести президента нельзя внушить уважение к власть предержащим, нельзя расчистить наше медийное пространство от тонн навоза, который вываливают на власть познеры, быковы, вишневские, резники и прочие. Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши", — заключил представитель РПЦ, пишет polit.ru.

Идею создания специального закона "О защите чести и достоинства государства и президента России" поддержал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В пример спикер Госдумы привел пример США, где, по его словам, в 2015 году за высказывания в адрес лидера "человека четыре получили серьезные сроки — два, полтора года тюрьмы".

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