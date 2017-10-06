Диана Шурыгина вышла замуж за оператора "Первого канала"

Известная героиня серии программ "Пусть говорят" Диана Шурыгина вышла замуж. Об этом сообщает kp.ru.
Мужем девушки стал 29-летний оператор "Первого канала" Андрей Шлягин. Брак был заключен во Дворце бракосочетания №4, затем молодые люди отмечали событие в ресторане в Южном Бутово.
Молодые люди познакомились весной во время съемок телевизионного проекта. На тот момент жених не знал, что Шурыгина стала жертвой изнасилования.
1 апреля 2016 года 16-летняя Диана Шурыгина обратилась в полицию, обвинив 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. По словам девушки, это произошло на дне рождения друга. В конце января о случившимся вышел первый выпуск программы "Пусть говорят". Фотографии девушки моментально стали мемом в социальных сетях, а сама Шургина, вместо сочувствия получила шквал критики и стала объектом травли.
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