Диана Шурыгина вышла замуж за оператора "Первого канала"

Мужем девушки стал 29-летний оператор "Первого канала" Андрей Шлягин. Брак был заключен во Дворце бракосочетания №4, затем молодые люди отмечали событие в ресторане в Южном Бутово.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 8:00 PDT

Молодые люди познакомились весной во время съемок телевизионного проекта. На тот момент жених не знал, что Шурыгина стала жертвой изнасилования.

1 апреля 2016 года 16-летняя Диана Шурыгина обратилась в полицию, обвинив 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. По словам девушки, это произошло на дне рождения друга. В конце января о случившимся вышел первый выпуск программы "Пусть говорят". Фотографии девушки моментально стали мемом в социальных сетях, а сама Шургина, вместо сочувствия получила шквал критики и стала объектом травли.