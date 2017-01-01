"Дианэт" предоставляет качественные услуги по доступным ценам.

ООО "Дианэт" – один из первых интернет-провайдеров в Алтайском крае – в этом году отмечает свое пятнадцатилетие. Для фирмы, работающей на телеком-рынке, такой возраст означает большой опыт и богатую историю, потому что в этой сфере изменения происходят очень быстро. Достаточно вспомнить, сколько региональных операторов связи было создано и перестало существовать за это время. "Дианэт" же не только уверенно занимает свою нишу на рынке, но и продолжает активно развиваться. С 2002 года компания начала свой путь к успеху, постепенно расширяя спектр предоставляемых услуг, оптимизируя их качественные характеристики, обеспечивая экономически выгодную реализацию каждого решения с целью создания интегрированных, персонифицированных телекоммуникационных проектов, отвечающих самым взыскательным требованиям клиентов.

Постепенно предприятие упорным трудом при надежной поддержке заработало себе имя и авторитет. В числе крупных корпоративных клиентов компании: ПАО "ВТБ24", ПАО "Роснефть", краевой информационный телеканал "Катунь 24", ЗАО "Барнаульский молочный комбинат", ООО "НСГ-Росэнерго". Обслуживание корпоративных клиентов исторически является существенной частью бизнеса "Дианэт". Что касается сегмента частных пользователей, то количество абонентов "Дианэт" отличает устойчивый рост и компания неустанно работает над качеством предоставляемых услуг, чтобы максимально полно соответствовать запросам и пожеланиям, как юридических, так и физических лиц.

Кроме того, компания большое внимание уделяет развитию других дополнительных сервисов. В настоящее время ООО "Дианэт" предлагает линейку выгодных тарифных планов для своих абонентов, а также следующие услуги:

доступ в Интернет* по оптоволоконной линии связи,

доступ в Интернет* по радиоканалу,

организация географически распределенных корпоративных сетей передачи данных,

цифровое ТВ (IPTV),

полный спектр услуг телефонии,

организация публичных wi-fi зон,

размещение, подключение и обслуживание телекоммуникационного оборудования,

Облачное видеонаблюдение.

* по желанию клиент может включить опцию "родительский контроль" для ограничения доступа к нежелательным для детей интернет-ресурсам.

Более подробно с акциями, услугами и тарифами компании вы можете ознакомиться здесь или позвонив по телефону (3852) 567-567.