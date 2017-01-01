"Дианэт" предоставляет качественные услуги по доступным ценам.

Сегодня в России работают сотни операторов связи: телекоммуникационная отрасль считается активно развивающейся. Однако, далеко не все, кто решил развиваться вместе с ней, сумели удержаться на плаву. Представители компании "Дианэт" уверены, что в этой стремительно эволюционирующей сфере самое главное – успевать шагать в ногу со временем и приобщаться к новым технологиям.
ООО "Дианэт" – один из первых интернет-провайдеров в Алтайском крае – в этом году отмечает свое пятнадцатилетие. Для фирмы, работающей на телеком-рынке, такой возраст означает большой опыт и богатую историю, потому что в этой сфере изменения происходят очень быстро. Достаточно вспомнить, сколько региональных операторов связи было создано и перестало существовать за это время. "Дианэт" же не только уверенно занимает свою нишу на рынке, но и продолжает активно развиваться. С 2002 года компания начала свой путь к успеху, постепенно расширяя спектр предоставляемых услуг, оптимизируя их качественные характеристики, обеспечивая экономически выгодную реализацию каждого решения с целью создания интегрированных, персонифицированных телекоммуникационных проектов, отвечающих самым взыскательным требованиям клиентов.
Постепенно предприятие упорным трудом при надежной поддержке заработало себе имя и авторитет. В числе крупных корпоративных клиентов компании: ПАО "ВТБ24", ПАО "Роснефть", краевой информационный телеканал "Катунь 24", ЗАО "Барнаульский молочный комбинат", ООО "НСГ-Росэнерго". Обслуживание корпоративных клиентов исторически является существенной частью бизнеса "Дианэт". Что касается сегмента частных пользователей, то количество абонентов "Дианэт" отличает устойчивый рост и компания неустанно работает над качеством предоставляемых услуг, чтобы максимально полно соответствовать запросам и пожеланиям, как юридических, так и физических лиц.
Кроме того, компания большое внимание уделяет развитию других дополнительных сервисов. В настоящее время ООО "Дианэт" предлагает линейку выгодных тарифных планов для своих абонентов, а также следующие услуги:
- доступ в Интернет* по оптоволоконной линии связи,
- доступ в Интернет* по радиоканалу,
- организация географически распределенных корпоративных сетей передачи данных,
- цифровое ТВ (IPTV),
- полный спектр услуг телефонии,
- организация публичных wi-fi зон,
- размещение, подключение и обслуживание телекоммуникационного оборудования,
- Облачное видеонаблюдение.
* по желанию клиент может включить опцию "родительский контроль" для ограничения доступа к нежелательным для детей интернет-ресурсам.
Более подробно с акциями, услугами и тарифами компании вы можете ознакомиться здесь или позвонив по телефону (3852) 567-567.
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