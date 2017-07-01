Диего Марадона назвал Путина феноменом

"Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин — это человек, который может принести мир многим на этой планете", — сказал Марадона.

Не так давно он заявил, что является фанатом президента России Владимира Путина и готов участвовать в подготовке к чемпионату мира 2018 года.