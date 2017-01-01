Диетологи назвали крупы, с помощью которых легко похудеть

Американские диетологи призвали всех людей включать в свой рацион продукты из цельнозерновой муки, овса и коричневого риса. Они способствуют снижению массы тела и уменьшают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Они выяснили, что отличия между обработанным и необработанным зернами, как утверждают ученые, заключается в том, что вторые содержат больше клетчатки и микроэлементов. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition: два месяца ученые наблюдали за двумя группами добровольцев в возрасте от 40 до 65 лет. Первые ели блюда (каши, гарниры, супы) только из обработанного зерна, а вторые употребляли в пищу только необработанное зерно. Рацион групп в остальном был одинаковым по сбалансированности, содержанию белков, жиров и углеводов.
В результате оказалось, что у участников второй группы кишечник содержал большее число бактерий Lachnospiraceae и меньшее — Enterbacteriaceae. Первые микроорганизмы благоприятствуют нормальному pH, вторые — способствуют развитию воспалительных процессов.
Помимо этого, эффект от употребления цельнозерновых продуктов привел к снижению общей энергетической ценности ежедневного рациона примерно на сто килокалорий (равно интенсивной ходьбе в течение получаса).
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