Диетологи назвали крупы, с помощью которых легко похудеть

Они выяснили, что отличия между обработанным и необработанным зернами, как утверждают ученые, заключается в том, что вторые содержат больше клетчатки и микроэлементов. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition: два месяца ученые наблюдали за двумя группами добровольцев в возрасте от 40 до 65 лет. Первые ели блюда (каши, гарниры, супы) только из обработанного зерна, а вторые употребляли в пищу только необработанное зерно. Рацион групп в остальном был одинаковым по сбалансированности, содержанию белков, жиров и углеводов.

В результате оказалось, что у участников второй группы кишечник содержал большее число бактерий Lachnospiraceae и меньшее — Enterbacteriaceae. Первые микроорганизмы благоприятствуют нормальному pH, вторые — способствуют развитию воспалительных процессов.

Помимо этого, эффект от употребления цельнозерновых продуктов привел к снижению общей энергетической ценности ежедневного рациона примерно на сто килокалорий (равно интенсивной ходьбе в течение получаса).