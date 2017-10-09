Исследователи разработали диету, улучшающую память

В основе ее — продукты, которые утончают клеточные мембраны, что способствует увеличению скорости обмена сигналами между клетками.

В результате мозг легче обрабатывает большие потоки информации, сообщает "Ридус".

Наиболее полезными для улучшения памяти является средиземноморская диета, которая базируется на употреблении нерафинированных круп, фруктов и изделий из твердых сортов пшеницы, а также диета MIND — она включает в себя частое употребление овощей, птицы и рыбы.

Положительное влияние на мозговую деятельность также оказывают такие продукты, как какао, чай и кофе, пишет ura.ru.