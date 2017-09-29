Дипломат припомнил неожиданное поведение Путина в лифте

"Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте только президент Еврокомиссии Баррозу, президент Путин, я и пара охранников", — пояснил Ушацкас, добавив, что разговор, который они вели с российским лидером был настолько "жестким и сложным", что ему казалось — "лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут". "Не было никакой обоюдной симпатии. И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: "Чего она на меня все время гонит?", — рассказал Ушацкас.

После неожиданного вопроса политика он, по его словам, уточнил у президента, о ком идет речь. На что Путин ответил, что говорил о президенте Литвы Дале Грибаускайте.?

"Ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции", — отреагировал на это посол Евросоюза, подчеркнув, что они "должны на это ответить". "Что нам еще делать?" — возмутился Ушайкас.

Этот диалог с Путиным они, по его словам, продолжали до начала пресс-конференции, однако остальных деталей беседы с президентом посол не раскрыл, пишет bfm.ru.

?После начала российско-белорусских учений "Запад-2017" глава Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась на военные маневры генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Учения, как отметила тогда политик, "моделируют реальный конфликт со странами НАТО". Ранее, в феврале, Грибаускайте также называла эти маневры "подготовкой к войне" с западными странами.