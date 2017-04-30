Дипломат: Россия ответит НАТО за размещение ПРО в Норвегии

Теймураз Рамишвили,

посол России в Норвегии:

У России и Норвегии могут быть разные точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО, и это совершенно нормально. Однако добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны. Россия не стремится к милитаризации Арктики.

По словам Рамишвили, на развитие двусторонних отношений влияет отсутствие диалога. Проблемы, по его словам, начались с 2013 года. Россия регулярно общается с политиками и военным США, однако не имеет связи с руководством норвежских вооруженных сил.

Как пишет "Российская газета", норвежский институт оборонных исследований до конца 2017 года представит заключение об участии в системе европейской ПРО. Вблизи границ с Росcией на заполярном острове Варде может быть размещен американский радар.