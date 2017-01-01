"Дипломатический маэстро": кем был Виталий Чуркин

О смерти российского постпреда в понедельник вечером сообщило Министерство иностранных дел. Официальная причина смерти не названа, но по данным источников New York Post, дипломат попал с сердечным приступом в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.

До начала дипломатической карьеры Виталий Иванович Чуркин играл в кино. В 11 лет он снялся в своем первом фильме о Ленине — "Синяя тетрадь" Льва Кулиджанова, где играл роль сына хозяина шалаша в Разливе. Через год была картина "Ноль три" (о врачах скорой помощи), еще через год — "Сердце матери" Марка Донского о Владимире Ульянове.

"Всю свою жизнь он посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряженных постах", — заявил первый заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичев. Как рассказал РБК источник в МИД РФ, Ильичев будет исполнять функции постоянного представителя России при ООН до принятия в Кремле решения о преемнике Чуркина. "Он будет, как и во время отсутствия постпреда, во время командировок замещать его на заседаниях Совета Безопасности",— пояснил источник.

Чуркин пришел работать в МИД сразу после окончания Московского государственного института международных отношений в 1974 году. Свою карьеру дипломат начинал в отделе переводов, работая референтом, а затем и старшим референтом. В качестве переводчика присутствовал на переговорах по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-2) в Женеве. В 1979 году его перевели в отдел США Министерства иностранных дел. В 1982 году Чуркин поехал вторым секретарём в посольство в Вашингтоне, где работал под руководством главы советской дипмиссии Анатолия Добрынина, потом его повысили до первого секретаря посольства. В 1987 году Чуркин вместе с Добрыниным ушёл в Международный отдел ЦК КПСС, однако уже в 89-м вернулся в Министерство на должность пресс-секретаря его главы — Эдуарда Шеварднадзе.

С 1990 по 1992 годы Виталий Чуркин работал начальником Управления информации МИД СССР, а затем и МИД России. Следующие 2 года работал в должности замминистра Козырева, также являясь спецпредставителем президента РФ на мирных переговорах по Югославии. С 1994 по 1998 годы одновременно был чрезвычайным и полномочным послом в Бельгии, а также представителем Москвы в НАТО. В последующие годы Чуркин работал послом в Канаде, а затем и председателем Комитета старших должностных лиц Арктического совета. В 2003 году стал послом по особым поручениям МИД РФ.

"Очень, очень хороший был Начальник управления печати МИД России в начале 90-х годов. Просто исключительный. Поразительно разумный, точный, искрометный. С тех пор таких больше не случалось", — написал о Чуркине известный журналист Сергей Пархоменко.

Работа в ООН

Виталий Чуркин работал на должности постпреда России в ООН с апреля 2006 года. На этом посту он сменил Сергея Лаврова, который стал министром иностранных дел.

"ООН сейчас —это место, где состязаются неидеальные люди, которые защищают далеко не идеальные позиции своих правительств, иногда одни больше правы, чем другие — но вот свои интересы там никто не ставит ниже всеобщих принципов. Мы потеряли человека, который хорошо умел защищать российскую позицию, убедительно выступал и умер, скорее всего, от состояния перманентного стресса. Последние годы работы состояли из бесконечной череды конфликтных ситуаций, к которым нужно было постоянно готовиться. По сути, Виталий Чуркин все время выступал в открытом судебном заседании, в котором он был и прокурором, и адвокатом, и судьей — в зависимости от темы обсуждения" — рассказал "Медузе"главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов.

На время работы Чуркина в ООН пришлось несколько серьезных кризисов в отношениях России и Запада: грузинский в 2008 году, "арабская весна", кризис вокруг Ливии в 2011 году и длящийся с того же года сирийский, события на Украине и присоединение Крыма.

Чуркин отстаивал позицию Москвы в 2008 году, когда Запад обвинял именно Россию в провоцировании военного конфликта в Южной Осетии. "Из 120-тысячного населения больше четверти стали беженцами. Это этническая чистка или нет? Погибли 2 тысячи человек мирного населения. Сколько еще надо убить, чтобы назвать это этнической чисткой?"— говорил он 10 августа 2008 года.



Прибегал он и к нетрадиционным дипломата формам общения. Так обозревателю CNN Кристиан Аманпур, заявившей, что Чуркин не хочет давать ей интервью и выходить тем самым из "зоны комфорта", он ответил в форме "открытого письма". "Если Вы намекаете, что я не хочу отвечать на неудобные вопросы, то должны помнить, что я выступал в Национальном кафедральном соборе Вашингтона в 1983 году, через две недели после того, как был сбит южнокорейский авиалайнер, а затем давал показания в Конгрессе США в мае 1986 года после аварии на Чернобыльской АЭС, не говоря уже о сотнях других выступлений в СМИ и прямом эфире. Так что я любому могу объяснить, что значит "выйти из зоны комфорта" (Цитаты по ТАСС).

Тогда в центре скандала оказалась дочь Ваталия Ивановича — Анастасия Чуркина —корреспондент телеканала Russia Today в Нью-Йорке. Аманпур припомнила Чуркину: дочка постпреда "делала репортажи о деятельности своего отца" и задавала неудобные вопросы об Украине представителю Госдепа США Джен Псаки —какая уж тут журналистская объективность при таких родственных связях.

Его уважали оппоненты

"Чуркин был превосходный дипломат, невероятно умелый на своей должности", — рассказал РБК бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол. По его словам, Чуркин крайне профессионально и эффективно проводил в жизнь внешнюю политику России. Несмотря на противоречия между Россией и администрацией Барака Обамы российский постпред пользовался "огромным уважением американского дипломатического сообщества", подчеркнул Макфол. "Виталий был опасным противником, но всегда (оставался) другом", — написала в Twitter бывший постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс.

"Абсолютно опустошен новостями о том, что мой друг и коллега Виталий Чуркин умер. Он был дипломатический гигант и чудесный человек", — отреагировал постпред Великобритании Мэттью Райкрофт в своем Twitter.

Представлявшая до января 2017 года США в ООН Саманта Пауэр написала в своем Twitter, что Чуркин был "дипломатическим маэстро и глубоко неравнодушным человеком", который делал все возможное для преодоления противоречий между Россией и США.

Коллеги по ООН отмечали умение Чуркина выстраивать хорошие личные взаимоотношения с представителями других стран. Обладая отменным чувством юмора, хорошей реакцией, интеллектом и имея богатый опыт работы в разных странах мира, российский постпред сумел найти подход к коллегам из других государств и пользовался у них заслуженным уважением. Он сумел снискать уважение и среди журналистов, долгие годы работавших в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Американские телеканалы часто приглашали Виталия Ивановича принять участие в передачах. ОН говорил не то, что хотели от него услышать, а то, что считал нужным и правильным. За это его считали "неудобным спикером", но все равно очень уважали.

"В Совете Безопасности Чуркина знали как уверенного в себе, боевого и одновременно человека с обезоруживающим юмором", - пишет CNN. "Он часто шел наперекор Соединенным Штатам, Великобритании и Франции. А Китай часто учитывал то, как голосует Россия", - добавила телекомпания, напомнив, что российский дипломат приводил курс Вашингтона в отношении Ливии в качестве примера провальной политики Запада.



Соболезнования близким Виталия Чуркина выразили Владимир Путин и Дмитрий Медведев, ООН, главы МИД и послы многих стран.

"Кончина Виталия Чуркина стала огромной потерей для российской дипломатии. "Будет невозможно, очень трудно заменить его в качестве символа российской внешней политики и голоса России на ключевой международной площадке в Совете Безопасности, в ООН в целом", — заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он назвал Чуркина "скалой, о которую разбиваются попытки наших врагов подорвать то, что составляет славу России".

"Этот человек не просто держал удар, он олицетворял собой, своей волей, своей энергией, своими знаниями, своим интеллектом все лучшее, что десятилетиями копилось и воплощалось в российской внешней политике. Он символизировал непреклонную веру в правоту нашего дела, наших убеждений", — добавил замглавы МИД РФ.