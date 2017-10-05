Директор алтайского реабилитационного центра для детей "Журавлики" отделался крупным штрафом за взятку

Суд вынес приговор бывшему директору краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики". Сергея Прибыткова признали виновным в получении взятки лично и через посредника в крупном размере. Кроме того, по этому делу признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере представителя барнаульской фирмы "Новый мир". По сведениям altapress.ru, это Дмитрий Харлов, который, по версии следствия, и дал взятку. Оба не получили реального лишения свободы.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, с ноября по декабрь 2014 года Прибытков лично и через посредника получал от Харлова различными частями взятку на общую сумму более 500 тысяч рублей. Деньги были получены за незаконные действия в пользу компании "Новый мир", с которой без проведения торгов заключили договоры поставок различных товаров для нужд реабилитационного центра. Для этого стороны подписали не соответствующие действительности документы. Фирма получила более 2 миллионов 700 тысяч рублей, а вот обязательства по договору не исполнила — нужные товары не поставила. На оплату потратили грант, полученный центром в рамках целевой программы "Дети Алтая".
Сергей Прибытков во время суда и следствия находился под стражей, а Дмитрий Харлов — под подпиской о невыезде. Суд признал обоих виновными и назначил бывшему директору "журавликов" штраф в 4 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 6 лет. Директору компании "Новый мир" дали 6 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 700 тысяч рублей.
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