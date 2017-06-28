Директор новосибирской оперы Кехман ушел в декрет

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Сегодня, 21:07.
Жизнь

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман взял декретный отпуск, пишет "Газета.ру" со ссылкой на "Интерфакс".

Новосибирский оперный театр.
Новосибирский оперный театр. Фото: Слава Степанов (gelio.livejournal.com).

По словам депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус, он взял отпуск на три года.

"Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе", — отметила она на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Снежана Лобарь назначена исполняющей обязанности гендиректора театра.

Имущество Кехмана продано на торгах, пишут "Известия".

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в июле 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, которая в настоящее время завершается. Согласно закону, после завершения процедуры банкротства должник в течение трех лет не имеет права занимать руководящие должности.

Кехман был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета в 2015 году после скандала в связи с показом оперы "Тангейзер" в постановке молодого режиссера Тимофея Кулябина, сообщают РИА Новости.

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