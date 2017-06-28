Директор новосибирской оперы Кехман ушел в декрет

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман взял декретный отпуск, пишет "Газета.ру" со ссылкой на "Интерфакс".
По словам депутата горсовета Новосибирска Натальи Пинус, он взял отпуск на три года.
"Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе", — отметила она на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Снежана Лобарь назначена исполняющей обязанности гендиректора театра.
Имущество Кехмана продано на торгах, пишут "Известия".
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в июле 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, которая в настоящее время завершается. Согласно закону, после завершения процедуры банкротства должник в течение трех лет не имеет права занимать руководящие должности.
Кехман был назначен гендиректором Новосибирского театра оперы и балета в 2015 году после скандала в связи с показом оперы "Тангейзер" в постановке молодого режиссера Тимофея Кулябина, сообщают РИА Новости.
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