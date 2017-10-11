Директор оперного певца Хворостовского опроверг информацию о его смерти

Информация о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского абсолютно неверна. Об этом сообщил директор певца в Лондоне Марк Хилдрю, пишет ТАСС.
По его словам, певец жив и находится дома.
В ночь на среду некоторые российские СМИ растиражировали сообщение о кончине певца, не указав источник информации. В связи с этим Хилдрю не исключил возможность судебного иска к газете, которая сообщила о смерти певца.
Жена Дмитрия Хворостовского также опровергла сообщения о его смерти, пишет "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что у Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга.
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