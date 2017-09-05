Директор алтайского центра для сирот получила срок за присвоение денег и избиение воспитанниц

В Алтайском крае вынесли приговор 62-летней директору одного из детских учреждений для сирот. Ее признали виновной в превышении полномочий и двух эпизодах присвоения и растраты чужого имущества с использованием своего служебного положения. Женщина получила условный срок.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, весной 2016 года женщина заставила воспитанницу ударить двух девочек 12-ти и 15-ти лет за самовольный уход из учреждения.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователи установили, что с февраля 2013 по август 2016 года обвиняемая формально оставила в штате одну из сотрудниц Центра. По ее указанию бухгалтер начисляла зарплату уволенного медицинского работника сотруднику, его замещающего. Часть денег от зарплаты получала обвиняемая.
Кроме того, бухгалтер под страхом увольнения в период с октября 2015 по май 2016 года оформляла документацию на покупку горюче-смазочных материалов для неэксплуатируемого служебного автомобиля. Таким образом директор растратила и присвоила деньги в сумме более 46 тыс. рублей.
Общий ущерб составил более 198 тыс. рублей. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
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