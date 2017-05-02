Директора, врачи и школьница: кто хочет пойти на выборы от "Единой России" в Барнауле

Выборы в гордуму пройдут 10 сентября по смешанной системе: 20 человек изберут по одномандатным округам, 20 — по партийным спискам. Из тех, кто заявился на участие в предварительном голосовании, гораздо меньше половины изъявили желание баллотироваться по округам.

Компания кандидатов на праймериз оказалась очень разношерстной. Самая большая группа — представители бизнес-сообщества, их более 50 человек. Здесь и индивидуальные предприниматели, и директора крупных предприятий.

Так, строительную отрасль представляют Ксения Белоусова, директор компании "Алгоритм", Александр Тайчер, учредитель этого же предприятия, Андрей Отмашкин, руководитель "Барнаулгражданпроекта" (входит в структуру ИСК "Союз").

Почти 10 человек представляют промышленную отрасль города. Это представители предприятий "Ротор", "Барнаульский пивоваренный завод" ("БПЗ"), "Газэнергомаш", "Барнаульский завод металлоизделий" и других.

Так, "БПЗ" будет представлять Александр Локтев, директор по стратегическому развитию. Сын первого зампреда правительства края уже участвовал в избирательной кампании – в прошлом году он как самовыдвиженец пытался прорваться в краевое Заксобрание. Однако на округе его обыграл Павел Шумихин, избиравшийся от "Справедливой России" (затем перешел во фракцию "ЕР").

Довольно широкое представительство — у частной медицины. Это и глава клиники "Пигмалион" Алексей Маликов, и заместитель главврача "Галатеи" Анатолий Лысенко, и руководитель "Медикал Эстейт" Оксана Грицай.

Заявки на участие также подали директор автоцентра КамАЗ Александр Лисицын, владелец сети тренажерных залов "Рельеф" Алексей Меркулов, руководитель "Авальмана" Евгений Кизилов, собственница сети магазинов тканей Наталья Янина.

Транспортную сферу представляют действующий депутат Валерий Касплер ("Сибирьавтоцентр"), Алексей Паженцев (Сибирская ассоциация грузовых автоперевозчиков), Роман Репа ("Автобаза №1").

Своего представителя решила направить в гордуму и "Сибирская генерирующая компания", в праймериз будет участвовать директор ее "Барнаульской тепломагистральной компании" Александр Гросс.

Впрочем, не меньшую "армию" выставили и социальные учреждения города. В составе участников:

почти 20 врачей, из них больше половины – главврачи,

15 директоров школ,

1 ректор (Галина Буевич, "Алтайский государственный институт культуры"),

12 заведующих детскими садами,

7 руководителей спортивных учреждений,

2 руководителя служб соцподдержки.

И это не считая сотрудников соцорганизаций: завучей, завхозов, методистов и даже секретаря.

Еще одну заметную группу составили студенты. Их в списке более 20 человек. Участие студентов — традиционная практика проведения праймериз "ЕР". В числе молодых участников оказалась даже школьница, которой 18 лет исполнилось лишь в марте.

Предварительное голосование пройдет 28 мая. Им будет предшествовать серия дебатов между кандидатами.

Действующие депутаты, подавшие заявки на праймериз