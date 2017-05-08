Для барнаульцев создали онлайн-карту мероприятий, которые запланированы на 9 мая

Онлайн-карту мероприятий, которые пройдут 9 мая в Барнауле, опубликовали на официальном сайте правительства Алтайского края. Жители и гости краевой столицы смогут посмотреть программу праздника в разных частях города.

Для того, чтобы узнать какие события запланированы в разных частях города, необходимо "кликнуть" красную звезду на карте сайта. Онлайн-карту можно посмотреть здесь.