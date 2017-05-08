Для барнаульцев создали онлайн-карту мероприятий, которые запланированы на 9 мая

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Жизнь

Онлайн-карту мероприятий, которые пройдут 9 мая в Барнауле, опубликовали на официальном сайте правительства Алтайского края. Жители и гости краевой столицы смогут посмотреть программу праздника в разных частях города.

Онлайн-карта мероприятий на 9 мая.
Онлайн-карта мероприятий на 9 мая. Фото: Скрин с сайта правительства Алтайского края.

Для того, чтобы узнать какие события запланированы в разных частях города, необходимо "кликнуть" красную звезду на карте сайта. 

Онлайн-карту можно посмотреть здесь

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